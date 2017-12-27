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СБУ не согласовывала назначение поляка Станчака руководителем "Укртрансгаза"

В Службе безопасности Украины заявили, что не согласовывали назначение гражданина Польши Павла Станчака на пост главы "Укртрансгаза"

Соответствующее заявление ведомство опубликовало в Facebook.

"Служба безопасности Украины заявляет, что не согласовывала вопрос назначения на должность в публичное акционерное общество "Укртрансгаз” гражданина Республики Павла Юзефа Станчака. Это является прерогативой исключительно НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что назначение лиц на должности, включенные в номенклатуру должностей работников Общества, пребывание на которых требует оформления допуска и доступа к государственной тайне, осуществляется только при условии предоставления такого допуска и проведения необходимой проверки. При этом документы о предоставлении Станчаку доступа к государственной тайне в ведомство не поступали.

В ноябре Станчак был назначен на должность вице-президента "Укртрансгаза". 23 декабря появилась информация, что его назначили на должность главы ПАО "Укртрансгаз".

 

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