САП закрыла уголовное производство в отношении нардепа Долгого

27 декабря, 2017, 18:45

Специальная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении народного депутата Олеся Довгого

Об этом сообщает "Левый берег".

В ведомстве не нашли состава преступления в действиях экс-секретаря Киевсовета десятилетней давности.

В САП считают, что все возможности поиска доказательств уже исчерпаны, показания свидетелей часто противоречат друг другу, поэтому продолжение расследования не имеет смысла.

"В связи с десятилетней давностью событий, которые являются предметом исследования в уголовном производстве, а также с уничтожением электронной системы информационного обеспечения Киевсовета, учитывая показания большинства свидетелей в уголовном производстве в связи с отсутствием других процессуальных источников доказательств исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказывания вины Довгого О.С. в суде", - говорится в постановлении.

При этом в ГПУ ссылаются на практику Европейского суда по правам человека, в частности на дело "Фокс, Кэмпбелл и Хартли против Соединенного Королевства", и аналогичное дело, которое заслушивали в Испании.

"Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание объективную невозможность сбора необходимой доказательной базы, которая убедительно доказывала бы причастность Довгого О.С. к совершению преступления, руководствуясь ст. 62 Конституции Украины, ст.ст. 2, 9, 36, 42, 110, 284 УПК Украины уголовное производство в части подозрения Довгого О.С. к причастности совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины, закрыть на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины - в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить", - говорится в постановлении.

Позже сам Довгий в Facebook поблагодарил прокуроров САП и руководство ведомства "за то, что не побоялись назвать вещи своими именами" и между "угодить лично генпрокурору" и "поступить по закону" выбрали последнее.