Самые состоятельные люди планеты обогатились на $ 1 трлн в 2017 году
Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По сравнению с прошлым годом их доходы увеличились в сумме на $1 трлн, о чем свидетельствует список миллиардеров Bloomberg, включающий 500 самых богатых людей мира.
Так, в этом году их совокупный капитал составил $ 5,3 трлн, тогда как в 2016 году - 4,4 трлн.
На первом месте в списке самых состоятельных фигур расположился основатель компании Amazon Джефф Безос. Его богатство оценивается в почти $100 млрд, за этот год состояние выросло на $34 млн.
Создатель Microsoft Билл Гейтс занял вторую строчку с $91 млрд, инвестор Уоррен Баффет - третью строчку с $85 млрд. Далее следует испанский бизнесмен Амансио Ортега ($75 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($72 млрд).
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