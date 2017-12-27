Самые состоятельные люди планеты обогатились на $ 1 трлн в 2017 году

27 декабря, 2017, 15:44

Рост глобальной экономики и курсов акций сделал в 2017 году самых богатых людей планеты еще богаче

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По сравнению с прошлым годом их доходы увеличились в сумме на $1 трлн, о чем свидетельствует список миллиардеров Bloomberg, включающий 500 самых богатых людей мира.

Так, в этом году их совокупный капитал составил $ 5,3 трлн, тогда как в 2016 году - 4,4 трлн.

На первом месте в списке самых состоятельных фигур расположился основатель компании Amazon Джефф Безос. Его богатство оценивается в почти $100 млрд, за этот год состояние выросло на $34 млн.

Создатель Microsoft Билл Гейтс занял вторую строчку с $91 млрд, инвестор Уоррен Баффет - третью строчку с $85 млрд. Далее следует испанский бизнесмен Амансио Ортега ($75 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($72 млрд).