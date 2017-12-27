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Ryanair на 200% будет в Украине в следующем году, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал "200% гарантии", что в 2018 году ирландская бюджетная авиакомпания "Ryanair" зайдет в Украину

Об этом министр заявил в эфире "Прямого", передает Эспрессо.TV.

"Будет в следующем году - 200%. Или не будет ситуации, когда Ryanair или лоукост вообще не будут летать в Украину. Все говорят в один голос: мы понимаем, что это рано или поздно будет. Наша цель - чтобы это было раньше. И я рад, что наконец-то у нас снизился градус дискуссии в верхних эшелонах власти, так и бизнеса, которые, откровенно говоря, не все были восторге от этой идеи", - сказал министр.

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"Мы должны это сделать, потому что весь мир движется в сторону удешевления услуг, упрощения условий и высокого качества. Мы здесь должны быть интегрированными. Мы не можем быть на своем островке и ждать, когда какой-то банан или ананас упадет на голову. Потому что этого нет - у нас не те климатические условия ", - заявил Омелян.

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