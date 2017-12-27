Ryanair на 200% будет в Украине в следующем году, - Омелян
Об этом министр заявил в эфире "Прямого", передает Эспрессо.TV.
"Будет в следующем году - 200%. Или не будет ситуации, когда Ryanair или лоукост вообще не будут летать в Украину. Все говорят в один голос: мы понимаем, что это рано или поздно будет. Наша цель - чтобы это было раньше. И я рад, что наконец-то у нас снизился градус дискуссии в верхних эшелонах власти, так и бизнеса, которые, откровенно говоря, не все были восторге от этой идеи", - сказал министр.
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"Мы должны это сделать, потому что весь мир движется в сторону удешевления услуг, упрощения условий и высокого качества. Мы здесь должны быть интегрированными. Мы не можем быть на своем островке и ждать, когда какой-то банан или ананас упадет на голову. Потому что этого нет - у нас не те климатические условия ", - заявил Омелян.
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- Напомним, ранее Владимир Омелян сообщил, что ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair и Международный аэропорт "Борисполь" почти договорились о сотрудничестве.
- В Украине появится национальный лоукост SkyUp.
- Лоукост Wizz Air будет летать из Харькова до польского города Катовице и немецкого Дортмунда.
- Wizz Air возобновляет рейсы из Львова в Лондон, а также в Дортмунд, Катовице и Гданьск.
- Польская авиакомпания LOT запустит рейсы из Ольштына до Львова в марте 2018 года.
- Эстонская авиакомпания Nordica планирует летать из Таллинна до Ивано-Франковска.
- В Украину заходит новый лоукост Ernest Airlines.
- Из Украины запустят несколько новых авиарейсов в Польшу.
- ЕС призвал Украину как можно скорее принять соглашение о совместном авиапространстве.
- До канадского Торонто запустят прямой рейс из "Борисполя".
- Болгарская авиакомпания открывает рейсы из Софии в Одессу.
- Из Украины будет летать еще один лоукост - до чешского Брно.
- Wizz Air запустит рейс Львов-Лондон раньше запланированного, но задержит запуск полетов из Киева в Лиссабон и Таллинна.
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