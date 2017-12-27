Румынская власть хочет, чтобы взятки меньше 200 тысяч евро не считали криминалом

27 декабря, 2017, 12:15

Румынские депутаты предложили внести смягчающие изменения в законодательстве о борьбе с коррупцией, которые ставят под сомнение верховенство права в стране

Об этом сообщает EUobserver.

Группа депутатов от Социал-демократической партии (PSD) предложила декриминализировать случаи злоупотребления служебным положением, когда убытки составляют менее 200 тысяч евро, и уменьшить срок наказания.

Они также предложили декриминализировать злоупотребления служебным положением и злоупотребление властью для получения сексуальных услуг.

Законопроект также предусматривает 6-месячный срок действия отчетов об коррупционные дела для власти, а также возможность для некоторых лиц отбывать заключение дома.

Предложение имеет сходство со специальным указом, принятым правительством в январе, который направлен на декриминализацию дел о коррупции в размере примерно 40 тысяч евро. Правительство было вынуждено отменить указ из-за массовых протестов, которые продолжались несколько недель.

Законопроект был подан менее чем за неделю после того, как румынский парламент принял противоречивую реформу системы правосудия.

Согласно законопроекту, прокурорам придется информировать людей, которые подозреваются в коррупции, о том, что против них будет проведено расследование, и подозреваемым будет разрешено присутствовать на допросах свидетелей.

"Эти поправки в основном не позволяют нам расследовать коррупционные правонарушения, мы никогда не доведем наши дела до суда", - сказала Лаура Ковеши, глава Национального антикоррупционного управления (DNA).

Многие критики указывают на то, что лидер социал-демократов Ливиу Драгня будет одним из главных бенефициаров предложенных мероприятий.

Драгня, который является спикером Палаты депутатов, но не может быть назначен премьер-министром в связи с приговором о мошенничестве на выборах, в ноябре был обвинен в мошенничестве со средствами ЕС.

Евросоюз тем временем может начать санкционную процедуру против Румынии по примеру Польши, если Бухарест будет настаивать на изменениях в своей судебной системе.

Отвечая на вопрос журналистов, не рискует ли Румыния подпасть под те же санкции, которые могут быть введены против Польши, президент Румынии Клаус Йоганнис сказал, что такой риск существует.

"Если вы считаете, что изменения в судебном законодательстве не будут иметь последствий, вы наверное свалились с неба", - сказал Йоганнис журналистам, добавив, что масштабы последствий будут зависеть от окончательной формы законов.

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