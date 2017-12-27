Россияне не пускают украинских таксистов в Крым

27 декабря, 2017, 23:48

Более 30 таксистов не смогли заехать с материковой территории Украины в аннексированный Российской Федерацией Крым

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джепарова.

"На "границе" в Крым не пустили украинских таксистов, которые регулярно возят людей. Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 утра (как раз после встречи пассажиров с киевского поезда) получили запрет на въезд в Крым вместе с соответствующими "документами", - сообщила она.

По ее словам, российские пограничники объяснили водителям, что им въезд запрещен из-за якобы недостатка средств для пребывания в Крыму.