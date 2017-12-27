Россия готовилась к аннексии Крыма еще с 2013 года, - командующий ВМС ВСУ

27 декабря, 2017, 12:49

Россия начала накапливать ресурсы для оккупации Крыма еще в ноябре 2013 года

Об этом во время заседания по делу Януковича в Оболонском райсуде Киева заявил командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко, передает "Укринформ".

"По имеющейся информации, в ноябре 2013 года в Симферополь были поставки топлива для Черноморского флота до населенного пункта Гвардейское - вместо 12 цистерн прибыло 45. Это уже свидетельствует о накоплении ресурсов", - сказал Воронченко.

По его словам, в конце января 2014 года появилась информация о незаконном нахождении российских военных в Симферополе и незаконное их передвижения по территории Крыма, но идентифицировать их не было возможности.

Воронченко отметил, что все это доложил командованию ВМС ВСУ. Также он заявил, что во время полномасштабной оккупации Крыма лично не давал приказов своим подчиненным сдавать оружие.

Воронченко выразил убеждение, что если бы со стороны ВСУ на то время были проведены хотя бы превентивные действия в Крыму, то это бы повлияло на планы агрессора.

"Если бы на территории Крыма 15 февраля были два парашютно-десантные батальона, направленные Генштабом ВСУ, то это бы изменило замыслы и планы агрессора", - заявил Воронченко.

Он подчеркнул, что готов был применить оружие против агрессора для защиты территориальной целостности Украины, если бы своевременно был такой приказ.

"27 февраля, когда захватили админздания АРК, такого приказа не было. В письменной форме такого приказа до меня вообще не поступало", - сказал командующий ВМС ВСУ.

Единственный документ, который поступил в письменной форме, это, по его словам, был поддельный приказ тогдашнего министра обороны от 12 марта о сдаче оружия украинскими военными в Крыму.

По убеждению Воронченка, приказ о применении оружия и введение чрезвычайного положения в Крыму должен был дать еще Янукович, когда появилась информация о незаконном передвижении военных Россией территорией Крыма.