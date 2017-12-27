"Рождественское перемирие": на Донбассе боевики 6 раз открывали огонь по украинским позициям, есть потери

27 декабря, 2017, 07:52

На Донбассе за минувшие сутки российско-террористические войска 6 раз нарушили режим тишины, в результате чего один украинский военный погиб, еще трое военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников.

На Луганском направлении в вечернее время враг не придерживался условий перемирия в районе Светлодарской дуги.

Вблизи Луганского противник применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по оборонительным укреплениям ВСУ. Также из стрелкового оружия российские наемники обстреливали защитников Станицы Луганской.

Кроме того, в районе Луганского за светлой поры суток зафиксировано пролет вражеского БПЛА, который в этот период корректировал минометный огонь противника. Применение беспилотников запрещено Минскими договоренностями.

На других ключевых участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.