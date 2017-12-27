"Мое сердце сейчас поет песню любви к народу Украины", - историк Козловский после освобождения из плена
27 декабря, 2017, 22:56
Украинский историк и религиевед Игорь Козловский после освобождения из плена боевиков обратился с речью во время встречи бывших заложников на аэродроме в Харькове
Об этом сообщает Эcпрессо.TV.
"Народ Украины, мы вернулись. Я чувствую в своем сердце счастье и то, что поэт назвал "чуттям єдиної родини". Мы действительно единая семья. Нас объединяет не только эта земля, это воздух. Не только нас объединяет наша совместная работа. Нас объединяет наше желание сделать так, чтобы каждый из нас был свободным. Мое сердце сейчас поет песню. Оно поет песню любви к народу Украины", - сказал Козловский.
По его словам, заложники прошли через пытки, давление, но постоянно чувствовали любовь народа, любовь людей, которые молились за них.
- Напомним, в среду, 27 декабря, на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными, - российские боевики отдали 73 украинца.
- В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
- Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.
- На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".
- По информации заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена - 73 украинских заложника на 233 человека, что были в списках боевиков.
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