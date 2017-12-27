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Правительство оплатит психологическую реабилитацию участников АТО

Кабмин утвердил программу психологической реабилитации бойцов АТО, средства на которую выделят из бюджета

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Кабинет министров согласовал порядок проведения психологической реабилитации участников антитеррористической операции. Она предусматривает оказание услуг психологической диагностики, просвещения и информирования, психологической консультации, поддержки и сопровождения, психотерапии и групповой работы.

Оплата услуг психологической реабилитации будет производиться из бюджета. Оказание услуг психологической реабилитации в стационарных условиях будет предоставляться не более одного раза в течение бюджетного периода.

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Целью реабилитации является сохранение и восстановление физического и психологического здоровья участников АТО, снижения тяжести последствий перенесенных боевых травм и профилактика агрессивности.

  • За период проведения АТО на Донбассе более 500 украинских военных покончили жизнь самоубийством из-за посттравматического синдрома, сообщила народный депутат Ольга Богомолец.
  • В октябре украинский МВД заявил, что занимается созданием нового центра психологической помощи для украинских военных, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.
  • Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что в 2017 году на мероприятия психологической реабилитации участников АТО бюджетом предусмотрено около 50 млн грн.

 

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