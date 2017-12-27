Порошенко встретился с заложниками, освобожденными из плена боевиков

27 декабря, 2017, 20:32

На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Я думаю, что мы с вами не будем устраивать никаких митингов. Я попросил, чтобы были предоставлены вертолеты. Сейчас мы все будем увезены в Харьков. Через час - самолет, Киев , где вас встречают родные. Огромное количество украинцев вышло на улицы, чтобы поздравить вас", - сказал Порошенко.

Также Порошенко сказал, что будет делать все возможное, чтобы вернуть, тех, кто еще остается в плену боевиков.