Порошенко встретился с заложниками, освобожденными из плена боевиков
27 декабря, 2017, 20:32
На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Я думаю, что мы с вами не будем устраивать никаких митингов. Я попросил, чтобы были предоставлены вертолеты. Сейчас мы все будем увезены в Харьков. Через час - самолет, Киев , где вас встречают родные. Огромное количество украинцев вышло на улицы, чтобы поздравить вас", - сказал Порошенко.
Также Порошенко сказал, что будет делать все возможное, чтобы вернуть, тех, кто еще остается в плену боевиков.
- Напомним, в среду, 27 декабря, на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными, - российские боевики отдали 74 украинца.
- В числе 74 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
- Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.
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