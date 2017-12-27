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Пол Закарпатья работает в России, но пророссийских настроений нет, - Москаль

Половина жителей Закарпатской области ездит на заработки в Россию, но пророссийских настроений не имеет

Об этом в интервью журналу "Новое время" рассказал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает УНИАН.

"Нашим работникам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев", - рассказал Москаль.

По его словам, если в Закарпатье провести референдум о вступлении в ЕС или НАТО, то будет стопроцентная явка и все поддержат такие инициативы.

"Мы однозначно чувствуем себя частью общего европейского пространства. Границы нам только мешают. И нет здесь никаких сепаратистских настроений - любой это подтвердит. При этом население очень религиозное. Если ты живешь на Закарпатье и не ходишь в церковь, на тебя смотрят как на дикаря", - говорит глава области.

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