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Под Киевом сосульки разбили 18 авто. Пострадавшим советуют идти в суд


фото: "ТСН"
Под Киевом в Софиевской Борщаговке сосульки и снег повредили около 18 автомобилей

Об этом сообщает "ТСН".

Инцидент произошел 24 декабря. Одна из очевидцев инцидента Татьяна Ореховская, из ЖЭКа никто не приезжал и не убирал опасные сосульки, которые падали прямо под подъезд, так как это был выходной день и никто не работал.

“Примерно 18 машин пострадало, и моя также. В полиции нам сказали, чтобы мы подавали в суд, а в ЖЭКе как-то не обращают на это внимание”, – добавила она.

Ореховская также рассказала, что инцидент произошел из-за того, что у домов косые крыши, поэтому весь снег и сосульки соскальзывают и падают.

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