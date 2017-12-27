Под Киевом сосульки разбили 18 авто. Пострадавшим советуют идти в суд

27 декабря, 2017, 11:31

Под Киевом в Софиевской Борщаговке сосульки и снег повредили около 18 автомобилей

Об этом сообщает "ТСН".

Инцидент произошел 24 декабря. Одна из очевидцев инцидента Татьяна Ореховская, из ЖЭКа никто не приезжал и не убирал опасные сосульки, которые падали прямо под подъезд, так как это был выходной день и никто не работал.

“Примерно 18 машин пострадало, и моя также. В полиции нам сказали, чтобы мы подавали в суд, а в ЖЭКе как-то не обращают на это внимание”, – добавила она.

Ореховская также рассказала, что инцидент произошел из-за того, что у домов косые крыши, поэтому весь снег и сосульки соскальзывают и падают.