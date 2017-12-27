Под Киевом перевернулся пассажирский автобус, 13 пострадавших
27 декабря, 2017, 17:39
Во вторник, 26 декабря, в Киевской области перевернулся пассажирский автобус
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции Киевщины.
Авария произошла поздно вечером на 12 км дороги Мытница-Фастов. Водитель автобуса не выбрал безопасной скорости движения и не справился с управлением, отчего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.
В салоне находились 22 пассажира. В результате ДТП 13 человек с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в районную больницу, 7 из них пришлось госпитализировать.
По данному факту полиция открыла уголовное производство.
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