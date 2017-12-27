Почему стоит считать, что украинская нация состоялась. Объяснение историка

27 декабря, 2017, 14:50

Историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак считает, что украинская нация состоялась, и лучшим доказательством этого является крах "российской весны"

Об этом он заявил в интервью "Укринформа".

Он отметил, что "российская весна" была большой угрозой, но Украина выдержала ее.

"Мы привыкли смотреть на нацию, как на нечто стабильное. Она должна обладать одним языком, религией, общей территорией и так далее по списку. На самом деле, нация - это, словами классика, ежедневный референдум. Это ежедневная проверка, население данной территории желает жить общей политической жизнью, не зависящим от других наций. Для украинской нации крупнейшим испытанием является Россия. Россия, устами их лидеров, не раз и не два заявляла, что украинцы и россияне - это одна и та же нация. украинцы же думают иначе ", - отметил Грицак.

Историк рассказал, что поддержка Украинской независимости каждый раз возрастает, как только появляется российскаяугроза. Об этом свидетельствует соответствующий мониторинг.

По его словам, во время аннексии Крыма поддержка украинской независимости достигла показателя 1 декабря 1991 года.

"Так было во время чеченской войны, когда никто из украинцев не хотел бы посылать воевать своих детей в Чечню. Так было во время конфликта вокруг Тузлы, а затем - грузино-российской войны: украинцы восприняли ее как потенциальную угрозу для себя. А во время российской аннексии Крыма поддержка украинской независимости вновь достигла показателя 1 декабря 1991 года ", - рассказал Грицак.