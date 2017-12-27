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Одинокие японские мужчины устроили митинг против романтичности Рождества

Мужчины держали плакаты и огромный баннер с надписями "Необходимо уничтожить Рождество", "Взрывайте людей с активной социальной жизнью!" и "Покайтесь, пары!"

Об этом пишет Sora News 24.

В Японии самопровозглашенный "Революционный альянс непопулярных мужчин" сплотился против пар, которые публично демонстрируют свою любовь.

У японцев Рождество считается одним из самых романтичных праздников. Ежегодно в этот день большое количество влюбленных пар прогуливается под руку по центру города.

Участникам "Революционного альянса непопулярных мужчин" это не нравится, поэтому 24 декабря они прошли по Токио с призывом отменить романтизацию Рождества. Делают они это уже в десятый раз.

Дойдя до конечного пункта шествия рядом с железнодорожной станцией Сибуя, ведущий призвал всех сжигать елки, тем самым развеселив нескольких человек в группе.

"Марши против влюбленных" проходят в Японии не только на Рождество, но и на День святого Валентина. Организаторы призывают протестовать людей разного пола.

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