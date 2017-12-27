Одинокие японские мужчины устроили митинг против романтичности Рождества
Об этом пишет Sora News 24.
В Японии самопровозглашенный "Революционный альянс непопулярных мужчин" сплотился против пар, которые публично демонстрируют свою любовь.
У японцев Рождество считается одним из самых романтичных праздников. Ежегодно в этот день большое количество влюбленных пар прогуливается под руку по центру города.
Участникам "Революционного альянса непопулярных мужчин" это не нравится, поэтому 24 декабря они прошли по Токио с призывом отменить романтизацию Рождества. Делают они это уже в десятый раз.
Дойдя до конечного пункта шествия рядом с железнодорожной станцией Сибуя, ведущий призвал всех сжигать елки, тем самым развеселив нескольких человек в группе.
"Марши против влюбленных" проходят в Японии не только на Рождество, но и на День святого Валентина. Организаторы призывают протестовать людей разного пола.
Читайте также
-
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины