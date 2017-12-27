Обмен пленными: украинская сторона направила колонну из 306 человек на место встречи
27 декабря, 2017, 11:27
Колонна из 306 человек, которых должны обменять на 74 украинских заложников, уже движется к месту освобождения
Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, вице-спикер Рады Ирина Геращенко.
Она рассказала, что еще утром вместе с омбудсменом Валерией Лутковской, представителями СБУ и прокуратуры посетили места, где представители Красного Креста смогли пообщаться с теми, кого сегодня обменяют на украинских пленных.
"Проконтролировали формирование колонны, которая направляется к определенному месту освобождения. Сформированная колонна с лицами из списка 306 уже движется в сопровождении представителей МККК. Держим кулаки, молимся и работаем - чтобы все состоялось", - подчеркнула Геращенко.
- Отметим, террористы "ЛНР" сообщили, что уже отправили украинских пленных на место обмена
- Стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.
- Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.
- Президент Петр Порошенко сообщил, что каждому из освобожденных украинцев будет предоставлено надлежащую медицинскую помощь.
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