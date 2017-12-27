Обмен пленными: стало известно, почему некоторые люди не хотят возвращаться на оккупированный Донбасс
Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.
Говоря о процедуре обмена пленными, он отметил, что все процессы сейчас происходят в штатном режиме. В частности, проверяются списки, проводится обмен соответствующими документами, после чего происходит последний этап верификации.
Чаплыга также объяснил, почему некоторые люди из списков отказываются возвращаться на оккупированные территории.
"Есть разные обоснования. Некоторые говорят, что уже отбыли наказание и хотят продолжать жизнь здесь. У других нет связей там и там им делать нечего. У кого-то личные мотивы, в частности наличие семьи на подконтрольной правительству территории", - отметил Чаплыга.
Отметим, ранее стало известно, что 43 человека, которые должны были вернуться на оккупированные территории, этого не сделают.
- 27 декабря около двух часов дня на Донбассе согласовали список обмена пленными.
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