 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Обмен пленными: стало известно, почему некоторые люди не хотят возвращаться на оккупированный Донбасс


фото: REUTERS
Согласно информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека, некоторые люди из списка боевиков не хотят возвращаться на оккупированные территории

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

Говоря о процедуре обмена пленными, он отметил, что все процессы сейчас происходят в штатном режиме. В частности, проверяются списки, проводится обмен соответствующими документами, после чего происходит последний этап верификации.

Чаплыга также объяснил, почему некоторые люди из списков отказываются возвращаться на оккупированные территории.

"Есть разные обоснования. Некоторые говорят, что уже отбыли наказание и хотят продолжать жизнь здесь. У других нет связей там и там им делать нечего. У кого-то личные мотивы, в частности наличие семьи на подконтрольной правительству территории", - отметил Чаплыга.

Отметим, ранее стало известно, что 43 человека, которые должны были вернуться на оккупированные территории, этого не сделают.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2017 среда

больше новостей

27 декабря, 2017 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать