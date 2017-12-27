Обмен пленными обещают завершить до конца суток
Об этом сообщила с места событий корреспондент Эспрессо.TV Римма Заболотная.
"Мы находимся на оккупированной территории в 10 км от КПВВ "Майорск". Здесь происходит второй этап обмена - меняют пленных, живущих на Донбассе. Два человека отказались уезжать с оккупированной территории. Обещают, что обмен закончится сегодня", - сказала журналист.
По имеющимся данным, освобождены уже 16 украинцев, в том числе болельщики луганского футбольного клуба "Заря". Украина отдала уже 73 сторонников боевиков. 15 сообщников россиян, которые прибыли для обмена, отказались возвращаться на оккупированную "ЛНР" территорию.
В то же время группа в Facebook "Встреть своих" и блогер Юрий Гудыменко сообщают, что из Киева на военный аэродром в Борисполе будут ходить автобусы для желающих встретить украинских бойцов, освобожденных из плена российских боевиков.
Автобусы будут ходить с 17:00 от станции метро "Бориспольская". Они будут иметь таблички с надписью "Встреть Своих". Ориентировочное время прибытия самолетов - 19:30. Тем, кто будет встречать освобожденных из плена, желательно иметь при себе паспорта.
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