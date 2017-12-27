Обмен пленными: экс-мэр Торецка не захотел возвращаться в "ДНР"

27 декабря, 2017, 19:30

Подозреваемый в терроризме экс-мэр Торецка Владимир Слепцов, которого должны были передать "ДНР" в рамках обмена, передумал возвращаться и спрятался в автобусе

Об этом сообщает "Общественное".

Уже вблизи оккупированной Горловки, где происходил процесс обмена, Слепцов передумал идти на обмен и спрятался в автобусе журналистов. Когда обмен завершился и журналисты поехали обратно, Слепцов отправился вместе с ними.

По данным прокуратуры, 15 апреля 2014 года подозреваемый чиновник председательствовал на заседании сессии городского совета и вносил в повестку дня вопрос о назначении незаконного референдума в Торецке.

В августе 2016 года Слепцову вручили уведомление о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации.

14 декабря 2017 года Слепцову отменили меру пресечения в виде содержания под стражей, что нужно было для обмена.