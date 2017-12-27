Обмен пленными: 43 человека не вернутся к оккупантам
27 декабря, 2017, 14:20
43 заложника, которые должны были быть среди 306 в списках с украинской стороны, не приехали на обмен
Об этом сообщает корреспондент Эспрессо.TV с пункта пропуска "Майорск".
По словам омбудсмена Валерии Лутковской, эти 43 человека отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.
По данным корреспондента Эспрессо.TVна КПВВ "Майорськ" продолжается проверка списков заложников.
В данный момент приехала колонна автобусов, она отправится на контрольно-пропускной пункт.
"Лутковская сообщила, что это будет не 306 человек, а минус 43. Сюда не приехали те, освободившийся в процессе исполнения судебных решений. Они отказались ехать на обмен", - рассказала корреспондент.
- Отметим, террористы "ЛНР" сообщили, что уже отправили украинских пленных на место обмена.
- Стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.
- Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, увольнение которых не противоречит законодательству.
- Президент Петр Порошенко сообщил, что каждому из освобожденных украинцев будет предоставлено надлежащую медицинскую помощь.
- Украинские представители и боевики согласовали список обмена пленными, скоро начнется их освобождение.
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