Обмен пленными: 43 человека не вернутся к оккупантам

27 декабря, 2017, 14:20

43 заложника, которые должны были быть среди 306 в списках с украинской стороны, не приехали на обмен

Об этом сообщает корреспондент Эспрессо.TV с пункта пропуска "Майорск".

По словам омбудсмена Валерии Лутковской, эти 43 человека отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

По данным корреспондента Эспрессо.TVна КПВВ "Майорськ" продолжается проверка списков заложников.

В данный момент приехала колонна автобусов, она отправится на контрольно-пропускной пункт.

"Лутковская сообщила, что это будет не 306 человек, а минус 43. Сюда не приехали те, освободившийся в процессе исполнения судебных решений. Они отказались ехать на обмен", - рассказала корреспондент.