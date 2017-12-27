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Обмен пленных: видео освобождения 73 украинских заложников

"Военное телевидение Украины" опубликовало видео освобождении 73 украинских заложников на Донбассе

Видео обмена опубликовано на канале "Военного телевидения Украины" в YouTube.

В ходе сегодняшнего обмена на подконтрольную Украине территорию переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 человека.

Освобожденных украинцев на вертолетах переправили в Харьков, откуда на самолете они будут доставлены в Борисполь.

 

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