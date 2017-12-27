Обмен пленных: видео освобождения 73 украинских заложников
27 декабря, 2017, 21:52
"Военное телевидение Украины" опубликовало видео освобождении 73 украинских заложников на Донбассе
Видео обмена опубликовано на канале "Военного телевидения Украины" в YouTube.
В ходе сегодняшнего обмена на подконтрольную Украине территорию переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 человека.
Освобожденных украинцев на вертолетах переправили в Харьков, откуда на самолете они будут доставлены в Борисполь.
- Напомним, в среду, 27 декабря, на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными, - российские боевики отдали 73 украинцев.
- В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
- Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.
- На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".
- По информации заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена - 73 украинских заложника на 233 человека, которые были в списках боевиков.
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