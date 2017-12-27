Обама дал интервью британскому принцу Гарри - говорил об опасности соцсетей

27 декабря, 2017, 14:13

44-й президент США Барак Обама дал первое после увольнения с должности интервью - вопрос ему задавал внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри Уэльский

Об этом сообщает ВВС.

Барак Обама заявил принцу, что люди во власти должны быть особенно осторожными, публикуя сообщения в социальных сетях. По его мнению, соцсети искажают общественный дискурс, понимание людьми сложных общественно-политических процессов и способствуют распространению дезинформации. Обама с тревогой говорил о будущем, в котором отвергают факты, а люди читают и слушают только то, что подтверждает их точку зрения.

Отвечая на вопрос об ощущениях по поводу оставления президентского поста, Обама сказал, что чувствовал себя довольным своей работой, но также озабоченным всем тем, что не было сделано.

"Озабоченность по поводу того, как страна движется вперед. Но в целом было ощущение беззаботности", - сказал Обама.

После записи программы принц Гарри сам дал интервью.

"Мне нечасто приходилось брать интервью, но это было довольно интересно, особенно брать интервью у президента Обамы, который сам хотел взять интервью у меня", - сказал принц Гарри.

Интервью у 44-го президента США принц взял для Четвертого канала радио BBC как приглашенный ведущий. Принц Гарри стал одним из нескольких знаменитостей, приглашенных в этом году редактировать и вести рождественские программы ВВС. Программа принца посвящена таким темам, как вооруженные силы, психическое здоровье, подростковая преступность и проблемы изменения климата.

"Я очень многому научился. К тому же все эти темы чрезвычайно важны. Мы должны думать об этом и обсуждать их", - сказал принц Гарри о своей работе над программой для ВВС.

Запись беседы принца с Бараком Обамой состоялась еще в сентябре.