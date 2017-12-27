Новую железнодорожную станцию в Иерусалиме назовут в честь Трампа

27 декабря, 2017, 15:32

Министр транспорта решил назвать новую железнодорожную станцию в честь Дональда Трампа, за то, что он признал Иерусалим столицей Израиля

Об этом сообщает Интерфакс.

В Иерусалиме построят новую железнодорожную станцию в нескольких метрах от Стены плача. Ее министр транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Исраэль Кац решил назвать в честь Трампа.

"Стена плача - самое святое место для иудеев, и я решил назвать железнодорожную станцию, которая ведет к ней, в честь президента США Дональда Трампа за его смелое и историческое решение признать Иерусалим столицей Израиля", - заявил Кац.

Станция возле Стены плача вместе с еще одной станцией и подземным тоннелем должна стать продолжением скоростной линии по маршруту Тель-Авив–Иерусалим. Кац назвал этот путь "важнейшим национальным проектом для министерства транспорта".

Планы по строительству скоростной железной дороги между двумя городами появились в 2001 году, ожидалось, что строительные работы завершатся в апреле 2018 года.