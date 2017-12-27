Новую железнодорожную станцию в Иерусалиме назовут в честь Трампа
Об этом сообщает Интерфакс.
В Иерусалиме построят новую железнодорожную станцию в нескольких метрах от Стены плача. Ее министр транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Исраэль Кац решил назвать в честь Трампа.
"Стена плача - самое святое место для иудеев, и я решил назвать железнодорожную станцию, которая ведет к ней, в честь президента США Дональда Трампа за его смелое и историческое решение признать Иерусалим столицей Израиля", - заявил Кац.
Станция возле Стены плача вместе с еще одной станцией и подземным тоннелем должна стать продолжением скоростной линии по маршруту Тель-Авив–Иерусалим. Кац назвал этот путь "важнейшим национальным проектом для министерства транспорта".
Планы по строительству скоростной железной дороги между двумя городами появились в 2001 году, ожидалось, что строительные работы завершатся в апреле 2018 года.
- Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он поручил Государственному департаменту начать подготовку к перевод посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
- В Израиле начались массовые протесты. Во время столкновений жителей палестинских территорий с полицией Израиля пострадали более тысячи арабов.
- Позже стало известно о двух погибших и сотнях раненых палестинцев в результате столкновений с израильскими военными. Пикетирование арабами посольства США в Бейруте, столице Ливана, также завершилось столкновениями.
- Позиция украинской стороны относительно Иерусалима заключается в том, что его статус должен быть определен по результатам переговоров и в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.
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