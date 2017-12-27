Нацбанк смягчил правила ввоза банковских металлов в Украину

27 декабря, 2017, 18:18

Национальный банк смягчил требования к процедуре перемещения банковских металлов через таможенную границу Украины

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, правление НБУ отменило требование о наличии индивидуальных лицензий Национального банка на вывоз физическим лицом банковских металлов весом, превышающим 500 грамм. Разрешение на вывоз банковских металлов в таком объеме будет возможно при условии письменного декларирования таможенному органу и на основании документов, подтверждающих приобретение этим лицом банковских металлов в уполномоченных банках и/или в Нацбанке в полном объеме.

Кроме того, отменяется требование о необходимости получения юридическими лицами специального разрешения Национального банка на ввоз банковского металла, которые изготовлены нерезидентом по договору о переработке давальческого сырья, если эти банковские металлы в полном объеме продаются Национальному банку. Достаточно наличия договора, на основании которого осуществлялась переработка, а также договора на поставку банковских металлов Национальному банку.

Соответствующие изменения закреплены постановлением правления Национального банка Украины "О внесении изменения в Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", которое вступает в силу с 28 декабря 2017 года.