НАБУ изымает документы в Ощадбанке из-за $1,5 млрд Януковича, - СМИ

27 декабря, 2017, 11:02

Детективы НАБУ проводят выемку документов по делу о конфискации $1,5 млрд у экс-президента Виктора Януковича и его окружения

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в Ощадбанке и в правоохранительных органах.

По словам собеседников среди правоохранителей, задержаний пока не планируется.

По данным изданиям, в "Ощадбанк" поступили несколько решений Соломенского райсуда Киева о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов по оффшорным компаниям.

Выемка должна состояться в делах по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета.

По словам собеседника, из постановлений Соломенского суда понятно, что нарушены не одно, а по крайней мере три дела в отношении должностных лиц по статье "растрата".