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НАБУ изымает документы в Ощадбанке из-за $1,5 млрд Януковича, - СМИ


фото: ukranews
Детективы НАБУ проводят выемку документов по делу о конфискации $1,5 млрд у экс-президента Виктора Януковича и его окружения

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в Ощадбанке и в правоохранительных органах.

По словам собеседников среди правоохранителей, задержаний пока не планируется.

По данным изданиям, в "Ощадбанк" поступили несколько решений Соломенского райсуда Киева о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов по оффшорным компаниям.

Выемка должна состояться в делах по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета.

По словам собеседника, из постановлений Соломенского суда понятно, что нарушены не одно, а по крайней мере три дела в отношении должностных лиц по статье "растрата".

  • Ранее сообщалось, что детективы НАБУ проводят досудебное расследование по факту возможного пособничества председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского в растрате так называемых "денег Януковича", которые были конфискованы в соответствии с законом "О спецконфискации".
  • В апреле 2017 года суд конфисковал в госбюджет $1,5 млрд, арестованных на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. В мае президент Петр Порошенко заявил, что завершена операция по зачислению $1,1 млрд на счета Госказначейства, а дополнительно еще $200 млн в ценных бумагах будут переданы Минфину.
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