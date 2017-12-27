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На праздники в Германии зажгутся 17 млрд лампочек

Во время празднования Нового года в Германии в целом будет гореть около 17 млрд лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на фасадах домов и во дворах, что является рекордом

В 2016 году их насчитывалось всего около 9,5 млрд, свидетельствуют результаты опроса, проведенного международным институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу компании Lichtblick, информирует "Интерфакс-Украина".

Такой значительный рост связан с повышением популярности светодиодов. В результате количество отдельных ламп на каждом украшении существенно увеличивается, тогда как потребление энергии сокращается. Об использовании исключительно или преимущественно светодиодов заявил 71% немцев, только 19% продолжают наряжать дома только с помощью ламп накаливания.

"Рождественское освещение и экономичное энергопотребление не должны противоречить друг другу. Сейчас большинство домохозяйств полагаются на светодиодные рождественские украшения, которые создают праздничное сияние и в то же время защищают кошелек, потому что LED-лампы потребляют на 90% меньше электроэнергии, чем обычные лампы", - заявил пресс-секретарь LichtBlick Ральф Кампвірт.

На праздничную иллюминацию в ФРГ в этом году пойдет около 660 млн кВт электроэнергии. Это соответствует годовому потреблению достаточно крупного города, которое насчитывает 220 тыс. домохозяйств. Стоимость этой электроэнергии составит приблизительно 197 млн евро. В 2016 году эти показатели составляли соответственно до 820 млн кВт, 270 тыс. домохозяйств и 235 млн евро.

При этом 80% респондентов заявили о необходимости освещения мест общего пользования на Рождество и только 11% выступают против световых декораций, поскольку на них тратится много энергии и денег.

  • Lichtblick является крупнейшей в ФРГ независимой компанией в сфере "зеленой" энергетики, число клиентов которой превышает 1 млн. Выручка по итогам 2016 года составила около 670 млн евро.

 

 

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