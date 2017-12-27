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На ремонт старинного французского замка собрали рекордные 1,6 млн евро

Активисты во Франции собрали через веб-сайт 1,6 миллиона евро на восстановление замка на западе страны

Об этом сообщает AFP.

Около 25 тыс. человек из 115 стран перечислили средства на ремонт и стали совладельцами замка Ла-Мот-Шандье, бывший владелец которого не поддерживал его в надлежащем состоянии.

Благодаря совместным усилиям сайта Dartagnans.fr и местной ассоциации Adapt Chateau было собрано достаточно средств для покупки и восстановления здания.

Веб-сайт предложил стать акционерами в замке за 51 евро: 50 евро как пожертвование на реставрационные работы и 1 евро на приобретение доли в совместной компании, предназначенной для управления объектом."Это рекорд во Франции и, вероятно, в Европе, с точки зрения количества взносов", - заявил глава Dartagnans Ромен Делум.

Изначально организаторы надеялись на 10 тыс.человек, но, благодаря распространенному в СМИ информации окончательное количество доноров составила 19 тыс.

Многие из них купили акции для друзей и семьи как подарки, то есть общее количество владельцев замка составит около 25 тыс. человек. Большинство из них - из Франции, но также из Афганистана, Буркина Фасо и Перу.

История нынешнего замка начинается с XIX века, но на этом месте замки строили с XIII века. Замок был разграблен после Французской революции в 1789 году и сильно поврежден в результате пожара 1932 года.

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