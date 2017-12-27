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На Киевщине чиновница получила взятку в виде автомобиля


фото: прес-служба прокуратури Києва
На Киевщине задержали секретаршу бюджетной комиссии одного из поселковых советов, которая получила взятку в виде автомобиля

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что женщину задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля Volkswagen Sharan и 5 тыс. грн. Первая часть взятки составляла $2 тыс., которую она получила в ноябре.

Следствие установило, что неправомерную выгоду чиновник захотела от предпринимателя за содействие в принятии положительного решения председателем и членами исполкома поселкового совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории поселка.

Женщине готовят сообщение о подозрении по статье "злоупотребление влиянием".

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