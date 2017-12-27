На Донбассе согласовали список обмена пленными, скоро начнется освобождение
27 декабря, 2017, 14:06
Украинские представители и боевики согласовали список обмена пленными, скоро начнется их освобождение
Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, вице-спикер Рады Ирина Геращенко.
"На нулевке. Списки обсужден и согласован. Отработали этот этап и скоро начинается освобождение", - подчеркнула она.
До этого советник президента Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков рассказал Эспрессо, что в процессе обмена пленными в зоне АТО на Донбассе пока не возникало осложнений или нарушений.
- Отметим, террористы "ЛНР" сообщили, что уже отправили украинских пленных на место обмена.
- Стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.
- Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.
- Президент Петр Порошенко сообщил, что каждому из освобожденных украинцев будет предоставлено надлежащая медицинская помощь.
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