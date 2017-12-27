На Донбассе согласовали список обмена пленными, скоро начнется освобождение

27 декабря, 2017, 14:06

Украинские представители и боевики согласовали список обмена пленными, скоро начнется их освобождение

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"На нулевке. Списки обсужден и согласован. Отработали этот этап и скоро начинается освобождение", - подчеркнула она.

До этого советник президента Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков рассказал Эспрессо, что в процессе обмена пленными в зоне АТО на Донбассе пока не возникало осложнений или нарушений.