 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донбассе согласовали список обмена пленными, скоро начнется освобождение

Украинские представители и боевики согласовали список обмена пленными, скоро начнется их освобождение

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"На нулевке. Списки обсужден и согласован. Отработали этот этап и скоро начинается освобождение", - подчеркнула она.

До этого советник президента Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков рассказал Эспрессо, что в процессе обмена пленными в зоне АТО на Донбассе пока не возникало осложнений или нарушений.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2017 среда

больше новостей

27 декабря, 2017 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать