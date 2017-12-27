Мать "сдала" сына-боевика украинским пограничникам, захотев льгот
Об этом сообщает "Апостроф".
В среду, 27 декабря, во время проверки на контрольно-пропускном пункте "Троицкое" женщина заявила пограничнику, что у нее есть льготы, потому что ее сын "командир танка". Это вызвало подозрение у правоохранителей и они проверили гражданина, сопровождавшего мать.
"Как оказалось, 50-летний мужчина воевал на стороне боевиков в полку особого назначения в составе бандформирования "Оплот". В 2014-15 годах находился на передовых позициях в селе Ясное, вблизи оккупированного Докучаевска, откуда террористы расстреливали мирные украинские села", - заявили в полиции.
Сообщается, что житель Донецке пошел в танковое подразделение вместе с соседом. Они прошли короткое обучение, после чего их отправили на передовую. Мужчину сразу поставили управлять танком Т-64, его задачей было вести огонь по украинским позициям.
Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. По статье "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" возбуждено уголовное дело. Сейчас определяют меру пресечения.
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