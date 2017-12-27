Луценко рассказал, о чем беседовал с Коломойским во время случайной встречи в Амстердаме
Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам, передает "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что встреча состоялась в конце ноября.
"После тюрьмы у меня теперь каждый год небольшая хирургическая операция. Да, я для этого выехал буквально на два дня в Амстердам. И в центре на цветочном рынке я действительно встретил студента из Украины, было сделано селфи. Ко мне подошел Коломойский, и так, мы общались. Был ли разговор о его бизнесе? Никогда таких разговоров не было, а я общался с ним в своей жизни около полутора десятков раз", - сказал Луценко.
По его словам, разговаривали о политической ситуации в столице. В частности, об акциях, которые организует Саакашвили
"О чем мы говорили? Конечно, анекдот про Путина. Второе - мы поговорили о политической ситуации в столице. Честно скажу, что я намекнул о неприемлемости финансовой поддержки того радикального шоу, которое устроил Саакашвили в центре Киева. Или принял это к сведению Коломойский или нет - это его дело, я не диктую бизнеса, кого поддерживать ", - подчеркнул генпрокурор.
Луценко отметил, что в свое время лоббировал назначения Коломойского главой Одесской области.
"Потому что тогда это давало очень много ответов: об отсутствии антисемитизма, чем пугали наших западных партнеров, о необходимости консолидации всего бизнеса прифронтовых областей на отпор российским и пророссийским силам. В конце концов, это показывало необходимость сотрудничества бизнеса и новой власти", - пояснил он.
- Ранее сотрудники СБУ вручили повестку о вызове на допрос лидеру "Движения новых сил" Михеилу Саакашвили во время заседания в Апелляционном суде Киева.
- Напомним, в квартире Саакашвили ГПУ проводила обыски, после которых вручила подозрение и задержала Саакашвили.
- По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.
- В прокуратуре утверждают, что Дангадзе по согласию Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, от которого впоследствии приспешники Саакашвили получили около $500 тыс.
- Саакашвили задержали в квартире бывшего главы МВД Луганской области.
- Суд отказался арестовать Саакашвили.
- ГПУ вызвала Саакашвили на допрос как подозреваемого в производстве по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.
- 26 декабря Саакашвили прибыл под стены СБУ, но на допрос идти не собирается.
Читайте также
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
-
21 декабря, 2017 10 побед украинских спортсменов в 2017 году
-
Читайте также
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
-
21 декабря, 2017 10 побед украинских спортсменов в 2017 году