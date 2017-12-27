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Луценко рассказал, о чем беседовал с Коломойским во время случайной встречи в Амстердаме

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что во время случайной встречи с бизнесменом Игорем Коломойским в Амстердаме высказал ему свое мнение о неприемлемости финансирования акций Саакашвили в центре Киева

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что встреча состоялась в конце ноября.

"После тюрьмы у меня теперь каждый год небольшая хирургическая операция. Да, я для этого выехал буквально на два дня в Амстердам. И в центре на цветочном рынке я действительно встретил студента из Украины, было сделано селфи. Ко мне подошел Коломойский, и так, мы общались. Был ли разговор о его бизнесе? Никогда таких разговоров не было, а я общался с ним в своей жизни около полутора десятков раз", - сказал Луценко.

По его словам, разговаривали о политической ситуации в столице. В частности, об акциях, которые организует Саакашвили

"О чем мы говорили? Конечно, анекдот про Путина. Второе - мы поговорили о политической ситуации в столице. Честно скажу, что я намекнул о неприемлемости финансовой поддержки того радикального шоу, которое устроил Саакашвили в центре Киева. Или принял это к сведению Коломойский или нет - это его дело, я не диктую бизнеса, кого поддерживать ", - подчеркнул генпрокурор.

Луценко отметил, что в свое время лоббировал назначения Коломойского главой Одесской области.

"Потому что тогда это давало очень много ответов: об отсутствии антисемитизма, чем пугали наших западных партнеров, о необходимости консолидации всего бизнеса прифронтовых областей на отпор российским и пророссийским силам. В конце концов, это показывало необходимость сотрудничества бизнеса и новой власти", - пояснил он.

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