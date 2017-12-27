Лондонский дизайнер построит дом и в форме "взрыва"

27 декабря, 2017, 14:40

Лондонский дизайнер и архитектор Джеймс Уитакер в 2018 году начнет строительство жилого дома с белых грузовых контейнеров

Об этом он сообщил на собственном сайте.

Здание возведут примерно в трех часах езды от Лос-Анджелеса в резиденции кинопродюсера, имя которого Уитакер не разглашает.

По словам архитектора, во время визита в резиденцию одна из подруг владельца земли сказала, что уже видела проект дома, который отлично смотрелся бы в этом окружении. После этого она показала загруженные из интернета картинки одного из нереализованных проектов самого Уитакера.

Дом будет расположен на склоне, в овраге, образованном потоками воды после ливней. Внутри планируются гостиная, кухня, столовая и три спальни, которые разместят так, чтобы обеспечить конфиденциальность жильцам.

Читайте также: 10 впечатляющих сооружений мира: от домов-чудаков до небоскребов из будущего