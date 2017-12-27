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Лондонский дизайнер построит дом и в форме "взрыва"

Лондонский дизайнер и архитектор Джеймс Уитакер в 2018 году начнет строительство жилого дома с белых грузовых контейнеров

Об этом он сообщил на собственном сайте.

Здание возведут примерно в трех часах езды от Лос-Анджелеса в резиденции кинопродюсера, имя которого Уитакер не разглашает.

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По словам архитектора, во время визита в резиденцию одна из подруг владельца земли сказала, что уже видела проект дома, который отлично смотрелся бы в этом окружении. После этого она показала загруженные из интернета картинки одного из нереализованных проектов самого Уитакера.

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Дом будет расположен на склоне, в овраге, образованном потоками воды после ливней. Внутри планируются гостиная, кухня, столовая и три спальни, которые разместят так, чтобы обеспечить конфиденциальность жильцам.

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