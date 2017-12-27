Лечение рака груди в Израиле – верните здоровье и красоту. Новости компаний

27 декабря, 2017, 11:14

Для любой женщины важно не только быть здоровой, но и иметь отличный внешний вид

Поэтому диагноз «рак молочной железы» поражает с двойной силой – пациентки понимают, что придется не только бороться с болезнью, но и обращаться к пластическим хирургам.

Израильские специалисты доказали, что они являются высококлассными профессионалами не только в терапии онкологических патологий, но им также нет равных в обеспечении эстетического эффекта. Поэтому лучшее решение – лечение рака груди в клиниках Израиля, одной из лучших в данном направлении по праву считается клиника Ихилов.

Благодаря применению современного диагностического оборудования, врачи со стопроцентной точностью определяют локализацию и размер опухоли. Современные способы лечения, которые для каждой пациентки подбираются индивидуально, позволяют победить рак и избежать рецидива. А пластические хирурги возвращают красоту даже в том случае, когда грудь удалена полностью – инновационные методики и безопасные имплантаты обеспечивают отменный косметический эффект.

Эффективная и безопасная терапия

Лечение рака молочной железы в Израиле – это комплексный подход, который сочетает несколько методов.

Химиотерапия

Таргетная терапия

Лучевая терапия

Хирургическое лечение

Реконструктивная пластика

Инновационная диагностика

Все исследования в клиниках Израиля проводятся всего за 3-4 дня с помощью сверхточного оборудования. При раке груди выполняются:

Лабораторные анализы крови.

Ультразвуковое и маммографическое исследование молочных желез.

КТ, МРТ.

Биопсия для проведения гистологии и другие.

Схему лечения врачи разрабатывают на консилиуме с учетом клинической картины пациентки и результатов проведенных исследований, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность терапии.

Высококлассный сервис

При медицинских центрах Израиля созданы международные отделы, сотрудники которых организовывают лечение пациентов на высочайшем уровне. Личные кураторы помогут оформить визу, забронировать билеты, обеспечат трансфер, спланируют консультации и исследования максимально удобно для пациента, помогут решить возникающие бытовые и организационные вопросы.

Стоимость лечения рака молочной железы в Израиле зависит от перечня диагностических исследований, выбранных методов терапии, вида реконструктивного вмешательства и необходимости применения имплантата. Но в целом суммы в прайсе на треть меньше, чем в Европе, и почти вдвое меньше, чем Америке.

Доверьте здоровье и красоту лучшим врачам мирового уровня!