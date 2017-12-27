Кто и как с 1 января должен проходить биометрический контроль. Объяснения пограничников
Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, к остальным иностранцам обязательная фиксация биометрических данных будет применяться по результатам анализа и оценки рисков.
В Госпогранслужбе отмечают, что главной целью является обеспечение нацбезопасности, усиление контроля за въездом в Украину, выезд из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.
21 декабря в ведомстве представили систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Информация с нее будет передаваться Национальной системы верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Демонстрация работы системы состоялась в аэропорту "Киев".
- Украинские мобильные пункты биометрического контроля на админгранице с аннексированным Крымом начнут полноценно работать с 1 января. Слободян заявил, что проверка биометрических данных не коснется граждан Украины, проживающих в Крыму.
- С 27 декабря в Украине в тестовом режиме заработал биометрический контроль на границе с Россией.
- В МИД России предупредили своих граждан об изменении правил пересечения границы с Украиной.
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