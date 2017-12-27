Кто и как с 1 января должен проходить биометрический контроль. Объяснения пограничников

27 декабря, 2017, 13:23

С 1 января 2018 года в 157 международных пунктах пропуска в полном объеме заработает биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе России, которые отнесены к категории риска

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, к остальным иностранцам обязательная фиксация биометрических данных будет применяться по результатам анализа и оценки рисков.

В Госпогранслужбе отмечают, что главной целью является обеспечение нацбезопасности, усиление контроля за въездом в Украину, выезд из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

21 декабря в ведомстве представили систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Информация с нее будет передаваться Национальной системы верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Демонстрация работы системы состоялась в аэропорту "Киев".