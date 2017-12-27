Кот-посол из МИД Украины "завел" собственный Twitter-аккаунт

27 декабря, 2017, 13:44

Кот по кличке Амбассадор, который "трудоустроился" в Министерстве иностранных дел Украины, получил собственный Twitter-аккаунт

Учетная запись кота появился во вторник, и там уже появилась первая запись.

"Конкурс прошел, назначении подписано! Хорошо, что госсекретарем работает Заяц - мы с ним одной крови, поладили быстро. Поэтому имею пропуск и доступ к подвалу и крыше. Приступаю!" - говорится в сообщении.

Конкурс прошел, назначении подписан! Хорошо, что Госсекретарем работает Заяц @ZayatsAz - мы с ним одной крови, поладили быстро. Поэтому имею пропуск и доступ к подвалу и крыше. Приступаю! https://t.co/QrMOIxEZxY — Ambassador (AmbassadorZCat) 27 декабря 2017 г.

Напомним, директор политического департамента МИД Алексей Макеев сообщил, что в ведомстве отныне будет жить кот по кличке Амбассадор.

Только назначение нового Посла и он уже на посту в MFA_Ukraine. Знакомьтесь - Амбассадор. Он будет #Представлять українськокотячі интересы на международной арене, #Защищать от русощурів и #Способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мєз-дно! #КотікавВамВлєнту pic.twitter.com/ghyBUigqXO — Oleksii Makeiev (@Makeiev) 26 декабря 2017 г.