Кот-посол из МИД Украины "завел" собственный Twitter-аккаунт
Учетная запись кота появился во вторник, и там уже появилась первая запись.
"Конкурс прошел, назначении подписано! Хорошо, что госсекретарем работает Заяц - мы с ним одной крови, поладили быстро. Поэтому имею пропуск и доступ к подвалу и крыше. Приступаю!" - говорится в сообщении.
Конкурс прошел, назначении подписан! Хорошо, что Госсекретарем работает Заяц @ZayatsAz - мы с ним одной крови, поладили быстро. Поэтому имею пропуск и доступ к подвалу и крыше. Приступаю! https://t.co/QrMOIxEZxY— Ambassador (AmbassadorZCat) 27 декабря 2017 г.
Напомним, директор политического департамента МИД Алексей Макеев сообщил, что в ведомстве отныне будет жить кот по кличке Амбассадор.
Только назначение нового Посла и он уже на посту в MFA_Ukraine. Знакомьтесь - Амбассадор. Он будет #Представлять українськокотячі интересы на международной арене, #Защищать от русощурів и #Способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мєз-дно! #КотікавВамВлєнту pic.twitter.com/ghyBUigqXO— Oleksii Makeiev (@Makeiev) 26 декабря 2017 г.
- Тем временем во Львове коты работают в музеях, IT-компаниях и книжных магазинах, а зарплату получают в виде корма.
- Традиция трудоустройства котов присуща не только Украине: недавно в посольстве Великобритании в Иордании, расположенный в столице страны Аммане, впервые в истории приняли на службу кота.
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