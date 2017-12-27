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Кот-посол из МИД Украины "завел" собственный Twitter-аккаунт

Кот по кличке Амбассадор, который "трудоустроился" в Министерстве иностранных дел Украины, получил собственный Twitter-аккаунт

Учетная запись кота появился во вторник, и там уже появилась первая запись.

"Конкурс прошел, назначении подписано! Хорошо, что госсекретарем работает Заяц - мы с ним одной крови, поладили быстро. Поэтому имею пропуск и доступ к подвалу и крыше. Приступаю!" - говорится в сообщении.

Напомним, директор политического департамента МИД Алексей Макеев сообщил, что в ведомстве отныне будет жить кот по кличке Амбассадор.

  • Тем временем во Львове коты работают в музеях, IT-компаниях и книжных магазинах, а зарплату получают в виде корма.
  • Традиция трудоустройства котов присуща не только Украине: недавно в посольстве Великобритании в Иордании, расположенный в столице страны Аммане, впервые в истории приняли на службу кота.
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