Канада планирует расширить военную помощь Украине
27 декабря, 2017, 21:38
Канада ищет способы расширения своей военной помощи Украине, открытие доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества
Об этом рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает "Укринформ".
"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", - сказал Саджан.
По его словам, открытие Украине доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества.
"Я не прекращаю взаимодействовать с министром Полтораком, и внесение в Контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, стало лишь одним элементом. Наши ведомства работают над дальнейшими шагами по оказанию возможной поддержки", - отметил министр обороны.
Он пообещал "продвигаться в этом вопросе".
- Напомним, что Канада разрешила продавать летальное оружие Украине.
- В парламенте Канады говорят, что теперь могут продавать Украине ракеты Javelin.
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