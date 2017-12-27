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Канада планирует расширить военную помощь Украине

Канада ищет способы расширения своей военной помощи Украине, открытие доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества

Об этом рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает "Укринформ".

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", - сказал Саджан.

По его словам, открытие Украине доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества.

"Я не прекращаю взаимодействовать с министром Полтораком, и внесение в Контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, стало лишь одним элементом. Наши ведомства работают над дальнейшими шагами по оказанию возможной поддержки", - отметил министр обороны.

Он пообещал "продвигаться в этом вопросе".

 

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