Кабмин уволил заместителя Авакова Дееву

27 декабря, 2017, 13:35

Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передают "Украинские новости".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря.

По его словам, Дееву уволили по собственному желанию.

24-летняя Деева была назначена на должность заместителя министра внутренних дел по евроинтеграции осенью 2016 года.

Такое решение подвергалось критике за возраст новоназначенной. Также в прессу попали фото Деевой в стиле "ню".

После этого заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что фотографироваться каждый может, как ему нравится, однако Деева назначена заместителем министра МВД с нарушением процедуры.

Впоследствии министр МВД Арсен Аваков заявил, что назначение Деевой прошло с учетом собеседований и проведение спецпроверки.