Кабмин уволил заместителя Авакова Дееву
Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передают "Украинские новости".
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря.
По его словам, Дееву уволили по собственному желанию.
24-летняя Деева была назначена на должность заместителя министра внутренних дел по евроинтеграции осенью 2016 года.
Такое решение подвергалось критике за возраст новоназначенной. Также в прессу попали фото Деевой в стиле "ню".
После этого заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что фотографироваться каждый может, как ему нравится, однако Деева назначена заместителем министра МВД с нарушением процедуры.
Впоследствии министр МВД Арсен Аваков заявил, что назначение Деевой прошло с учетом собеседований и проведение спецпроверки.
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