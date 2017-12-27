К главному пульмонологу Украины ворвались воры и украли 15 млн гривен
Об этом говорится в сюжете ТСН.
25 декабря в 22.00 в доме врача ворвались люди в балаклавах, связали хозяина и его жену и под угрозой расправы заставили их отдать все драгоценности и деньги. Источники ТСН оценивают ограблено на сумму 15 млн гривен.
На следующий день врач ушел на работу, комментировать ограбление прессе не захотел. Соседи даже не заметили, что что-то случилось. Говорят, что район у них спокойный, и новость об ограблении их удивила.
Согласно декларации, Фещенко владеет 3 квартирами, 2 земельными участками, 2 частными домами и рядом ювелирных украшений.
Полицейские пока не комментируют ситуацию, но обещают, если найдут грабителей, им грозит 15 лет лишения свободы за незаконное завладение имуществом в особо крупных размерах.
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