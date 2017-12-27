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Гройсман советует главе Укроборонпрома сегодня же уволиться


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Владимир Гройсман требует отставки руководителя Укроборонпрома Романа Романова из-за невыплаты долгов работникам Николаевского судостроительного завода

Об этом глава Кабинета министров заявил во время заседания правительства, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что на одном из заседаний правительства рассматривалась задолженность по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода. Тогда главе Укроборонпрома поручили погасить эту задолженность.

"Контрольный срок был 25 декабря, сегодня - 27, а задолженность не погашена. Я слышал обратную информцию, что они не могут это сделать, я этого не понимаю. Я сегодня подпишу представление на имя президента, а пока советую руководителю Укроборонпрома сегодня уволиться самостоятельно ", - отметил Гройсман.

Премьер выразил уверенность, что новый руководитель ведомства сможет найти выход из ситуации с задолженностью. Он выразил надежду, что президент Петр Порошенко отреагирует на его обращение как можно быстро.

  • Напомним, долги по зарплатам на госпредприятии "Николаевский судостроительный завод" превысили 60 млн грн. Деньги не выплачивают уже на протяжении 3 лет.
  • Работники завода в знак протеста против невыплаты заработных плат перекрыли движение возле Варваровского моста.
  • 20 ноября правительство поручило выплатить трехлетние долги за зарплату на Николаевском судостроительном заводе.
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