ГПУ обнародовала записи разговоров по делу о хищениях в Запорожье

27 декабря, 2017, 16:39

Генеральная прокуратура опубликовала часть материалов по делу заместителя главы Запорожского облсовета Владиславе Марченко и его брата Марка

Записи обнародованы на канале Генеральной прокуратуры в YouTube.

Как объяснили в ГПУ, в уголовном производстве по факту завладения бюджетными средствами в сумме 87 млн грн должностными лицами Запорожского облсовета следователями принято решение о публикации части аудио- и фотоматериалов о причастности подозреваемых к совершению указанного правонарушения для предотвращения спекуляций со стороны одной из парламентских фракций относительно якобы политических преследований в Запорожской области.

Братья Марченко, Анатолий Пустоваров и другие в переписке и разговорах на обнародованных записях обсуждают свою прибыль на запорожских тендерах.