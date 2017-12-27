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ГПУ обнародовала записи разговоров по делу о хищениях в Запорожье

Генеральная прокуратура опубликовала часть материалов по делу заместителя главы Запорожского облсовета Владиславе Марченко и его брата Марка

Записи обнародованы на канале Генеральной прокуратуры в YouTube.

Как объяснили в ГПУ, в уголовном производстве по факту завладения бюджетными средствами в сумме 87 млн грн должностными лицами Запорожского облсовета следователями принято решение о публикации части аудио- и фотоматериалов о причастности подозреваемых к совершению указанного правонарушения для предотвращения спекуляций со стороны одной из парламентских фракций относительно якобы политических преследований в Запорожской области.

Братья Марченко, Анатолий Пустоваров и другие в переписке и разговорах на обнародованных записях обсуждают свою прибыль на запорожских тендерах.

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