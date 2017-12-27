ГПУ обнародовала записи разговоров по делу о хищениях в Запорожье
27 декабря, 2017, 16:39
Генеральная прокуратура опубликовала часть материалов по делу заместителя главы Запорожского облсовета Владиславе Марченко и его брата Марка
Записи обнародованы на канале Генеральной прокуратуры в YouTube.
Как объяснили в ГПУ, в уголовном производстве по факту завладения бюджетными средствами в сумме 87 млн грн должностными лицами Запорожского облсовета следователями принято решение о публикации части аудио- и фотоматериалов о причастности подозреваемых к совершению указанного правонарушения для предотвращения спекуляций со стороны одной из парламентских фракций относительно якобы политических преследований в Запорожской области.
Братья Марченко, Анатолий Пустоваров и другие в переписке и разговорах на обнародованных записях обсуждают свою прибыль на запорожских тендерах.
- 21 декабря сотрудники управления СБУ провели ряд обысков у заместителя городского головы Запорожья Анатолия Пустоварова, его помощников, а также у Марченко.
- Впоследствии Березюк заявил, что правоохранители задержали в Запорожье Марченко и руководителя его фракции в городском совете Дарью Трухан.
- Марченко подозревают в организации фиктивных тендеров на сумму более 86 млн гривен.
- 22 декабря заместителю председателя Запорожского облсовета, руководителю фракции "Самопомич" в облсовете Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 млн грн бюджетных средств.
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