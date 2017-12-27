Глава "Укроборонпрома" ответил на обвинения Гройсмана
27 декабря, 2017, 21:19
Задолженность перед работниками Николаевского судостроительного завода сложилась из-за того, что Кабмин игнорировал предложения "Укроборонпрома" по погашению долгов
Об этом заявил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов, сообщает пресс-служба компании.
Задолженность по зарплате сложилась из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера и самостоятельно за свой счет держал его на плаву с февраля 2015 года.
В Кабмин были отправлены ряд писем и проектов решений с детально прописанными предложениями по решению этой проблемы. Но ответа на эти предложения не было, пояснили в концерне.
В распространенном заявлении Романов не подтвердил сообщения СМИ о его отставке.
- Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман требует отставки руководителя Укроборонпрома Романа Романова за невыплату долгов работникам Николаевского судостроительного завода.
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