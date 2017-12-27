Глава "Укроборонпрома" ответил на обвинения Гройсмана

27 декабря, 2017, 21:19

Задолженность перед работниками Николаевского судостроительного завода сложилась из-за того, что Кабмин игнорировал предложения "Укроборонпрома" по погашению долгов

Об этом заявил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов, сообщает пресс-служба компании.

Задолженность по зарплате сложилась из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера и самостоятельно за свой счет держал его на плаву с февраля 2015 года.

В Кабмин были отправлены ряд писем и проектов решений с детально прописанными предложениями по решению этой проблемы. Но ответа на эти предложения не было, пояснили в концерне.

В распространенном заявлении Романов не подтвердил сообщения СМИ о его отставке.