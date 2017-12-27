Гей из Чечни извинился перед Кадыровым за-за угроз

27 декабря, 2017, 00:59

Чеченский гей Мосар Эскерханов извинился перед Рамзаном Кадыровым за свою гомосексуальную ориентацию из-за угроз

Об этом он заявил через несколько месяцев после обращения, передает "Кавказский узел".

"Они дали понять, что если я дальше буду говорить, то будут проблемы. Сказали, что я должен в первую очередь думать о семье. Также мне заявили, что если я снова продолжу говорить, то у меня будут проблемы", - сказал он.

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Эскерханов также рассказал о том, что он опасается нападения и поэтому не выходит из своего дома.

Эскерханов, который живет в Германии, в эфире чеченского телеканала извинился перед главой республики Рамзаном Кадыровым за признание в гомосексуальности, которое он сделал ранее.