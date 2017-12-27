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Фильм "Киборги" уже третью неделю устанавливает рекорды в прокате


фото: radiosvoboda
Украинский фильм "Киборги" уже собрал в прокате свыше 19,3 миллиона гривен

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

Он рассказал, что, по результатам третьего уикенда проката, общие кассовые сборы "Киборгов" составили 19 348 846 гривен.

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"Всего фильм посмотрело 263 707 зрителей. Снова рекордный результат", - подчеркнул Ильенко.

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Отметим, накануне вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, что в этом году состоялись премьеры около 30 украинских фильмов, из которых 2/3 были полностью сняты благодаря государственной поддержке.

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  • Отметим, на кино "патриотического направления" выделят дополнительные 500 млн грн в бюджете 2018 году. В бюджет заложили 200 миллионов гривен на создание Украинского культурного фонда.
  • Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении два законопроекта №3238-д и №3239-д, которые позволят увеличить поддержку украинского кинематографа.
  • Ранее сообщалось, что Кабмин закладывает в проект госбюджета-2018 по меньшей мере 500 млн грн на развитие отечественного кинематографа.
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