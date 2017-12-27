Франция запретит добычу газа и нефти с 2040 года
Об этом сообщает Independent.
Франция запретит все виды бурения в поисках нефти и природного газа с 2040 года. Такое решение - часть планов президента Эммануэля Макрона по сокращению использования ископаемого топлива.
По новому закону запрещается производить или искать нефть и газ на территории страны и ее заморских территориях. Срок работы существующих в настоящее время разрешений на бурение заканчивается в 2040 году и новых выдавать не будут.
Франция стала первой страной, принявшей подобный закон. Нововведения навряди ли будет иметь значительное влияние, поскольку 99% нефти и газа Франция импортирует из других стран.
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Однако правительство страны надеется, что такое решение станет символическим жестом и поощрит другие страны принять подобные законы.
- Китай планирует в течение 20 лет прекратить производство автомобилей, работающих на нефтепродуктах, и перевести страну на гибриды и электромобили.
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