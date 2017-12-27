Facebook и Instagram заблокировали страницы Кадырова: впоследствии стало известно, почему
Об этом сообщает Lenta.ru.
23 декабря Рамзан Кадыров сообщил, что его страницы в Instagram и Facebook заблокировали. По заявлению министра Чечни по национальной политике Джамбулата Умарова, аккаунты Кадырова оказались недоступны из-за "диверсионной кибератаки", выполнили по поручению Государственного департамента США.
Впоследствии администрация соцсети сообщила, что страницы были заблокированы из-за санкций США против чеченского главаря.
"Нам стало известно, что аккаунты принадлежали или ведутся от лица, которое входит в список граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - говорится в сообщении пресс-службы соцсети.
Тем временем Кадыров сообщил, что до сих пор ведет свои страницы в социальной сети Mylistory (чеченский аналог Instagram), "ВКонтакте" и канал в Telegram.
- 20 декабря США внесли главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и еще четырех россиян в санкционный список в соответствии с законом, известным как "Акт Магнитского за нарушение прав человека".
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