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Facebook и Instagram заблокировали страницы Кадырова: впоследствии стало известно, почему

Соцсети Facebook и Instagram заблокировали страницы чеченского лидера Рамзана Кадырова

Об этом сообщает Lenta.ru.

23 декабря Рамзан Кадыров сообщил, что его страницы в Instagram и Facebook заблокировали. По заявлению министра Чечни по национальной политике Джамбулата Умарова, аккаунты Кадырова оказались недоступны из-за "диверсионной кибератаки", выполнили по поручению Государственного департамента США.

Впоследствии администрация соцсети сообщила, что страницы были заблокированы из-за санкций США против чеченского главаря.

"Нам стало известно, что аккаунты принадлежали или ведутся от лица, которое входит в список граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Тем временем Кадыров сообщил, что до сих пор ведет свои страницы в социальной сети Mylistory (чеченский аналог Instagram), "ВКонтакте" и канал в Telegram.

  • 20 декабря США внесли главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и еще четырех россиян в санкционный список в соответствии с законом, известным как "Акт Магнитского за нарушение прав человека".

 

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