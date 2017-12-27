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Эксперты назвали 8 самых нелепых стартапов 2017 года. Среди них - украинский

Часы, которые не в состоянии продержать заряд и 24 часов, и вилка, призвана "убрать" шум от поедания рамэн. Какими бессмысленными гаджетами запомнился 2017 год

Профильное издание Engadget составило рейтинг самых неудачных устройств  2017 года: в него попали как довольно необычные решения никому неизвестных компаний, так и фейлы известных производителей.

Соковыжималка Juicero

Первым стала соковыжималка американской компании Juicero, которая выжимает сок не из фруктов, а из специальных пакетов с фруктовой смесью. Новинка привлекла около $120 млн инвестиций, а цена составила сначала около $700, а затем упала до $400. Пакеты с "соком" Juicero оценивались от $4 до $10 за штуку.

В апреле Bloomberg опубликовало материал о стартапах, рассказав, что соковыжималка не нужна — сок из пакетов можно с тем же успехом отжимать руками. В сентябре Juicero объявила о закрытии.

Часы LG Watch Style

"Умные" часы LG Watch Style, как оказалось, имеет "тусклый" дизайн и плохую автономность. LG Watch Style не может проработать без подзарядки до 24 часов.

Автоматические киоски Bodega

Этот стартап разработал автоматические киоски с товарами первой необходимости: снеками, макаронами, сладостями, канцтоварами и другими. По замыслу компании, такие боксы должны стоять в многоквартирных домах и спортзалах.

Чтобы забрать что-то из бокса и оплатить товар, покупатель должен скачать и установить приложение, привязать к нему банковскую карту и получить трехзначный код доступа. По мнению Engadget, автоматы Bodega решают "проблему, которой не существует": сходить в магазин или заказать доставку товаров намного проще.

Кепка с динамиками Atari

Компания Atari разработала кепку Speakerhat с колонками в козырьке за $130.

"Один из продуктов, которые заставляют вас задавать вопрос "Зачем?", - комментируют журналисты Engadget. "Тем более, что сейчас есть куча Bluetooth-наушников на любой вкус, цвет и кошелек".

Вилка Nissin

В 2017 году японская Nissin представила вилку для мышцы, которая подавляет шум от поедания лапши. Стоит это устройство от $130.

Виртуальный помощник Bixby

В марте этого года Samsung официально представила цифрового ассистента Bixby. По мнению Engadget, недоработанный помощник для смартфонов S8 значительно проигрывает, например, Google Assistant или тот же Siri.

Наушники Pixel с встроенным переводчиком

По мнению Engadget, устройство оказалось почти бесполезным: наушники не заглушают внешний шум, их невозможно с первого раза поместить в чехол-зарядку, а переводчик работает только при надежном подключении к интернету и только с некоторыми смартфонами.

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Маска для анонимных звонков

Украинский проект Hushme был признан Engadget одним из самых нелепых устройств в этом году. Hushme превращает все, что вы говорите, на непонятный текст, а если люди стоят за метр от вас, то они совсем не услышат, что вы с кем-то разговариваете.

Цена устройства составляет около 189$, проекту удалось собрать на Kickstarter более $71 тысячу.

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