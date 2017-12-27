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Экс-владелец кондитерской фабрики в России открыл стрельбу и взял в заложники коллег

В Москве бывший владелец кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу в здании и захватил несколько человек в заложники

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в результате один человек погиб, еще двое ранены. Сколько всего людей удерживает подозреваемый, пока неизвестно.

Полицейские оцепили район и пытаются установить с ним контакт. Пока он не отпускает раненых.

Человек передвигается по территории фабрики и оказывает сопротивление при задержании.

Ранее в полиции рассказали, что утром произошел конфликт "между хозяйствующими субъектами". Один из его участников выстрелил в оппонента.

Справка:

"Меньшевик" была основана в 1999 году и занимается производством кондитерских изделий для детей.

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