Безвиз, кибератаки и блокировки ВК: Главные события года по мнению украинских IT-шников

27 декабря, 2017, 11:35

Украинский ресурс DOU.UA подвел итоги 2017 года и представил наиболее значимые события, по мнению отечественных IT-специалистов

Данные собрали голосованием, в котором приняли участие 5783 человека.

Наиболее значимым событием 2017 года опрошенные выбрали безвизовый режим (47,7%). 20,2% набрали блокировки российских социальных сетей и сервисов, а вот Bitcoin назвали значимым только 14,2% опрошенных.

4-е и 5-е места заняли сохранение 5% налога для ЕН 3-й группы (8,6%) и масштабная летняя кибератака в Украине вирусом Petya (5,1%).

К тому же, среди "джуниоров" блокировка ВК, Яндекса и других ресурсов отметили 26% респондентов, в то время как среди опытных специалистов таких лишь 13%. Аналогично с криптовалютами: 16% у джуниоров против 10% опытных.

Лучшие мероприятия по мнению украинских айтишников – Lviv IT Arena и ITEM. Однако в этом, как и в прошлом году 58% опрошенных заявили, что вообще не следят за мероприятиями, так что выборка неполная.



66% джуниоров совсем не посещали конференции в 2017 году, среди специалистов уровня миддл таких 57%, высшего — 52%.

Перспективы 2018 года и общий итог текущего оценивается достаточно оптимистично. Полностью неудачным текущий год был лишь для 4% респондентов, в 2016 году недовольных было 7%.

При этом 68% специалистов уверены, что в 2018 году ситуация улучшится. Ухудшения ожидают 4%, в 2016 году их было 9%. При этом такое настроение отмечается во всех категориях специалистов.

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