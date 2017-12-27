Американцы Imagine Dragons впервые выступят в Украине

27 декабря, 2017, 13:34

Авторы хитов “Radioactive” и “Believer” Imagine Dragons дадут грандиозный концерт в “Олимпийском”

31 августа 2018 года американская рок-группа Imagine Dragons даст масштабный концерт в Киеве на НСК “Олимпийском”. Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve. Организаторами мероприятия станут GAS Concert.

Imagine Dragons появились 2008 года в Лас-Вегасе. 2012 года вышел дебютный альбом Night Visions с лид-синглом Radioactive. Песня принесла группе мировую славу и премию Grammy в номинации “Лучшее рок-исполнение”. Кроме того, журнал Rolling Stone назвал Radioactive “самым большим рок-хитом года”.

Второй альбом американцев Smoke + Mirrors стартовал с первого места чарта Billboard 200. Было продано более одного миллиона копий этой пластинки. Более того, в Великобритании альбом стал последним рекордсменом по офлайн-продажам перед тем как стриминг добавили в официальные рейтинги.

Третий альбом Evolve вышел 2017 года. На его поддержку Imagine Dragons поехали в мировое турне, закрепив за собой статус одного из главных стадионных групп мира. Синглы Believer и Thunder стали безусловными хитами в большинстве стран мира.

На счету " Imagine Dragons более 20 международных музыкальных наград и около 80 номинаций. Группа номинирована на две премии Grammy 2018 года. Imagine Dragons выступали на большинстве крупнейших фестивалей, включая Glastonbury, Reading & Leeds, Lollapalooza и тому подобное. Выступление на “Олимпийском” станет первым концертом американцев в Украине.

GAS Concert привезли в Украину такие группы как Foals, M83, alt-J, The Neighbourhood, The Kooks, Bastille.

31 августа 2018

Киев, НСК “Олимпийский"

Билеты появятся в продаже 9 января